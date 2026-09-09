MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,28 EUR wert. Bei einem TUI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,831 TUI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 832,53 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 08.09.2026 auf 6,89 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 832,53 EUR, was einer negativen Performance von 16,75 Prozent entspricht.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at