TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TUI-Investition 09.09.2026 10:03:55

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen TUI-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,28 EUR wert. Bei einem TUI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,831 TUI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 832,53 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 08.09.2026 auf 6,89 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 832,53 EUR, was einer negativen Performance von 16,75 Prozent entspricht.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

mehr Analysen
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6,82 -0,47% TUI AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen