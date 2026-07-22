MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden TUI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TUI-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,04 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,201 TUI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 6,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,62 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,38 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at