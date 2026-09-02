TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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02.09.2026 10:03:27
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,846 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 19,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,90 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,36 Prozent verringert.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,57 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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