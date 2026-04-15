TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Rentable TUI-Investition?
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15.04.2026 10:04:18
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Der Schlusskurs der TUI-Anteile betrug an diesem Tag 36,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,092 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,39 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 14.04.2026 auf 7,29 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 80,26 Prozent.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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