MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TUI-Aktie statt. Der Schlusskurs der TUI-Anteile betrug an diesem Tag 36,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,092 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,39 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 14.04.2026 auf 7,29 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 80,26 Prozent.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at