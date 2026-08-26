MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in TUI eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 596,112 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 7,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 222,86 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 57,77 Prozent gleich.

TUI war somit zuletzt am Markt 3,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at