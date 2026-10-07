MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.10.2025 wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die TUI-Aktie an diesem Tag 7,69 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 300,728 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 6,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 988,03 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 10,12 Prozent.

TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at