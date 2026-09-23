MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TUI gewesen.

Das TUI-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,97 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,893 TUI-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,49 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,51 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at