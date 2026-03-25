TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Lukrative TUI-Investition?
|
25.03.2026 10:04:44
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, befänden sich nun 135,208 TUI-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 910,49 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 24.03.2026 auf 6,73 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,95 Prozent verringert.
Der Marktwert von TUI betrug jüngst 3,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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