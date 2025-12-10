TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Anlage unter der Lupe
|
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren bedeutet
Am 10.12.2022 wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,93 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 119,501 TUI-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 359,03 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 09.12.2025 auf 8,36 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,41 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für TUI eine Börsenbewertung in Höhe von 4,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
