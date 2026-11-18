Bei einem frühen TUI-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 740,627 TUI-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (7,39 EUR), wäre das Investment nun 5 474,71 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 45,25 Prozent vermindert.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at