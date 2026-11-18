TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 740,627 TUI-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (7,39 EUR), wäre das Investment nun 5 474,71 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 45,25 Prozent vermindert.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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