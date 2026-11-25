TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Lukrativer TUI-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das TUI-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die TUI-Aktie an diesem Tag 35,02 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,855 TUI-Anteilen. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 24.11.2026 19,63 EUR wert, da der Schlussstand 6,88 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 19,63 EUR entspricht einer negativen Performance von 80,37 Prozent.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,60 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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