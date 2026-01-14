TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Lukratives TUI-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TUI-Aktie betrug an diesem Tag 19,37 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TUI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,162 TUI-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 9,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,21 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 52,79 Prozent.
Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 4,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
