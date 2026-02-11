TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Performance im Blick
|
11.02.2026 10:04:06
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 16,51 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, befänden sich nun 60,584 TUI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 8,89 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 538,60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,14 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TUI eine Börsenbewertung in Höhe von 4,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|ROUNDUP: Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.02.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)