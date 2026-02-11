TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

TUI-Performance im Blick 11.02.2026 10:04:06

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 16,51 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, befänden sich nun 60,584 TUI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 8,89 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 538,60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TUI eine Börsenbewertung in Höhe von 4,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

