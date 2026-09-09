WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Anlage im Blick
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09.09.2026 10:03:55
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 79,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,658 WACKER CHEMIE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 165,82 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 08.09.2026 auf 92,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 16,58 Prozent gleich.
Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,45 Mrd. Euro. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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