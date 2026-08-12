WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lukrative WACKER CHEMIE-Investition?
|
12.08.2026 10:04:01
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug an diesem Tag 82,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,215 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 93,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,96 Prozent gestiegen.
Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4,62 Mrd. Euro wert. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA beflügelt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker an (dpa-AFX)
|
05.08.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|95,30
|0,16%