MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug an diesem Tag 82,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,215 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 93,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,96 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,96 Prozent gestiegen.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4,62 Mrd. Euro wert. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at