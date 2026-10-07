MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,20 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131,234 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 889,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,90 Prozent gesteigert.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,42 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at