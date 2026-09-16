MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2025 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag 63,50 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 157,480 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (86,30 EUR), wäre das Investment nun 13 590,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,91 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des WACKER CHEMIE-Papiers wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at