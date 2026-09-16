WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Langfristige Investition
|
16.09.2026 10:03:41
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.09.2025 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag 63,50 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 157,480 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (86,30 EUR), wäre das Investment nun 13 590,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,91 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des WACKER CHEMIE-Papiers wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|87,90
|1,85%