WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Performance unter der Lupe
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27.05.2026 10:03:35
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 63,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,773 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 554,42 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 26.05.2026 auf 98,55 EUR belief. Mit einer Performance von +55,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 5,00 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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