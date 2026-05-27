MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 63,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,773 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 554,42 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 26.05.2026 auf 98,55 EUR belief. Mit einer Performance von +55,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 5,00 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at