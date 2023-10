MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 109,50 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,913 WACKER CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.10.2023 111,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 122,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,96 Prozent.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 6,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at