WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lohnende WACKER CHEMIE-Anlage?
|
24.12.2025 10:03:46
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 23.12.2020 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren WACKER CHEMIE-Anteile an diesem Tag 116,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,584 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 66,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 571,67 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 42,83 Prozent gleich.
Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|66,60
|-0,30%