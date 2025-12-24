MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in WACKER CHEMIE-Aktien gewesen.

Am 23.12.2020 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren WACKER CHEMIE-Anteile an diesem Tag 116,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,584 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 66,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 571,67 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 42,83 Prozent gleich.

Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at