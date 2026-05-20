WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lohnende WACKER CHEMIE-Investition? 20.05.2026 10:04:25

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.05.2016 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 1,177 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 97,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,25 Prozent gesteigert.

WACKER CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,94 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Papiere fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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