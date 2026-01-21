WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Langfristige Anlage
|
21.01.2026 10:04:21
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren
Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 120,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,275 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 66,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,68 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|72,20
|1,98%