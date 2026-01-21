WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Langfristige Anlage 21.01.2026 10:04:21

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen WACKER CHEMIE-Einstiegs gewesen.

Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 120,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,275 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 66,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,68 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: WACKER Chemie

16.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
