MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 120,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,275 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 66,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,68 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at