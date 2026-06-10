WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lohnende WACKER CHEMIE-Investition? 10.06.2026 10:04:15

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen WACKER CHEMIE-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 137,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,728 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (93,75 EUR), wäre das Investment nun 68,21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,79 Prozent abgenommen.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie belief sich damals auf 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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