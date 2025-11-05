WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender WACKER CHEMIE-Einstieg? 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,204 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 67,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,05 Prozent gesunken.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. Euro wert. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen

04.11.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
03.11.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 68,15 1,79% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen