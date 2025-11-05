MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,204 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 67,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,05 Prozent gesunken.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. Euro wert. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at