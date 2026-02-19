MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,51 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,777 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,56 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,56 Prozent angezogen.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 3,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at