Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Langfristige Anlage
|
19.03.2026 10:04:12
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 512,952 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 283,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,34 Prozent angewachsen.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 2,74 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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