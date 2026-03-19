Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Langfristige Anlage 19.03.2026 10:04:12

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 512,952 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 283,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,34 Prozent angewachsen.

Aroundtown SA wurde am Markt mit 2,74 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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