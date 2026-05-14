MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,000 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 13.05.2026 242,20 EUR wert, da der Schlussstand 2,42 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 142,20 Prozent gesteigert.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at