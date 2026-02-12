Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Rentabler Aroundtown SA-Einstieg? 12.02.2026 10:03:36

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.02.2025 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,58 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 875,969 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 821,71 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.02.2026 auf 3,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,22 Prozent gesteigert.

Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,24 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aroundtown SA

04.02.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aroundtown SA 2,77 -0,65% Aroundtown SA

