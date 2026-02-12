Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Rentabler Aroundtown SA-Einstieg?
|
12.02.2026 10:03:36
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.02.2025 wurde das Aroundtown SA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,58 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 875,969 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 821,71 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 11.02.2026 auf 3,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,22 Prozent gesteigert.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,24 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Aroundtown SA

