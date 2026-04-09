MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.04.2025 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aroundtown SA-Aktie an diesem Tag bei 2,21 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 452,080 Aroundtown SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,19 EUR wert. Damit wäre die Investition 14,92 Prozent mehr wert.

Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at