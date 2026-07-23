Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Profitable Aroundtown SA-Anlage? 23.07.2026 10:03:24

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Aroundtown SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 4,45 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,574 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 472,95 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,70 Prozent verringert.

Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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