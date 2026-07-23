Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Profitable Aroundtown SA-Anlage?
|
23.07.2026 10:03:24
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 4,45 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,574 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 472,95 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,70 Prozent verringert.
Aroundtown SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,31 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
21.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
20.07.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.07.26
|XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
15.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.07.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)