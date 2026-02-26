MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,01 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,279 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 506,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,35 Prozent verringert.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 3,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at