MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 5,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 16,886 Aroundtown SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25,85 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 07.10.2026 auf 1,53 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,15 Prozent verringert.

Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 1,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at