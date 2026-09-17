Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investment im Blick
|
17.09.2026 10:03:26
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 4,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 23,247 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 16.09.2026 41,38 EUR wert, da der Schlussstand 1,78 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,62 Prozent abgenommen.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 2,03 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
10.09.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
|
31.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,77
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.