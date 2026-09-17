MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aroundtown SA gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 4,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 23,247 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 16.09.2026 41,38 EUR wert, da der Schlussstand 1,78 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,62 Prozent abgenommen.

Aroundtown SA wurde am Markt mit 2,03 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at