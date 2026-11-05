Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Frühe Investition 05.11.2026 10:03:20

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 6,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,479 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,20 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 254,20 EUR entspricht einer negativen Performance von 74,58 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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03.11.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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