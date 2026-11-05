Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Frühe Investition
|
05.11.2026 10:03:20
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 6,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,479 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,20 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 254,20 EUR entspricht einer negativen Performance von 74,58 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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