MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 6,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,479 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 1,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,20 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 254,20 EUR entspricht einer negativen Performance von 74,58 Prozent.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at