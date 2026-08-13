MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aroundtown SA-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 6,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 143,719 Aroundtown SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 312,73 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 12.08.2026 auf 2,18 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -68,73 Prozent.

Am Markt war Aroundtown SA jüngst 2,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at