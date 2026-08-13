Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Performance im Blick
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13.08.2026 10:03:44
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 6,96 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 143,719 Aroundtown SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 312,73 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 12.08.2026 auf 2,18 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -68,73 Prozent.
Am Markt war Aroundtown SA jüngst 2,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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