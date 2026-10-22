Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Rentable Aroundtown SA-Investition? 22.10.2026 10:03:22

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 069,368 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 4 367,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,32 Prozent.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
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