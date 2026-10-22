Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Rentable Aroundtown SA-Investition?
|
22.10.2026 10:03:22
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 069,368 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 4 367,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,32 Prozent.
Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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