MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 069,368 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 4 367,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,32 Prozent.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at