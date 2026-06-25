MDAX-Titel Aroundtown SA-Papier: Diese Dividendenperformance können Aktionäre von Aroundtown SA erwarten

So viel Dividende trägt Aroundtown SA zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel Aroundtown SA am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,08 EUR beschlossen.

Aroundtown SA- Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Aroundtown SA-Titel via XETRA bei einem Wert von 2,38 EUR. Der Aroundtown SA-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Aroundtown SA-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Aroundtown SA-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Aroundtown SA-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,02 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 0,00 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich Aroundtown SA-Kurs via XETRA um 64,97 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 43,07 Prozent stärker zugenommen als der Aroundtown SA-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Aroundtown SA

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,12 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,39 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Aroundtown SA

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens Aroundtown SA beläuft sich aktuell auf 2,542 Mrd. EUR. Aroundtown SA besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,36. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Aroundtown SA auf 1,543 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 0,61 EUR aus.

Redaktion finanzen.at