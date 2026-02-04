MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,93 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,687 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 4 305,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 167,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 330,52 Prozent.

Aurubis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at