MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Aurubis-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Aurubis-Papier 86,62 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 115,447 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 184,48 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 14.04.2026 auf 183,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111,84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at