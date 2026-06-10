MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Aurubis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,745 Aurubis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (197,70 EUR), wäre die Investition nun 2 519,76 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 151,98 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Aurubis eine Börsenbewertung in Höhe von 8,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at