Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lukrative Aurubis-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,18 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 151,103 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 152,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 043,22 EUR wert. Mit einer Performance von +130,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 6,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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