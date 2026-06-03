MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,248 Aurubis-Papiere. Die gehaltenen Aurubis-Anteile wären am 02.06.2026 272,66 EUR wert, da der Schlussstand 218,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 172,66 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Aurubis einen Börsenwert von 9,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at