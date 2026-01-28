MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aurubis Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 64,76 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 1,544 Aurubis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 155,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,43 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 6,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
