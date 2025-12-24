MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aurubis-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aurubis-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aurubis-Aktie 79,70 EUR wert. Bei einem Aurubis-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,471 Aurubis-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 121,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 232,12 EUR wert. Damit wäre die Investition 52,32 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 5,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at