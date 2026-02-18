Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 18.02.2026 10:04:02

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Aurubis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 1,046 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (164,20 EUR), wäre das Investment nun 171,76 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 71,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Aurubis Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 167,20 -0,12% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen