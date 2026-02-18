Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Langfristige Performance
|
18.02.2026 10:04:02
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Aurubis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 1,046 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (164,20 EUR), wäre das Investment nun 171,76 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 71,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|167,20
|-0,12%
