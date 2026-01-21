Aurubis Aktie

Lukrativer Aurubis-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Aurubis-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 93,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Aurubis-Papier investiert hätte, hätte er nun 106,633 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 813,61 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 20.01.2026 auf 148,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 58,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich jüngst auf 6,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

