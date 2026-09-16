Aurubis Aktie

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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Rentabler Aurubis-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Aurubis-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Aktie betrug an diesem Tag 47,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,084 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 163,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 341,39 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,39 Prozent angezogen.

Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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