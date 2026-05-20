Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Hochrechnung 20.05.2026 10:04:25

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 75,02 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,330 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 191,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 548,65 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 154,87 Prozent gleich.

Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 8,69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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