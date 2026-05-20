Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Hochrechnung
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20.05.2026 10:04:25
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 75,02 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,330 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 191,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 548,65 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 154,87 Prozent gleich.
Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 8,69 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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