Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Aurubis-Investment? 14.01.2026 10:03:57

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie Anlegern gebracht.

Das Aurubis-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 14,045 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 987,36 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 13.01.2026 auf 141,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 98,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Aurubis eine Börsenbewertung in Höhe von 5,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten