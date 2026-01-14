MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie Anlegern gebracht.

Das Aurubis-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 14,045 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 987,36 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 13.01.2026 auf 141,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 98,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Aurubis eine Börsenbewertung in Höhe von 5,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at