MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aurubis-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aurubis-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 89,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 111,359 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 19 465,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 174,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 19 465,48 EUR, was einer positiven Performance von 94,65 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at